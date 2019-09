All'ex mercato coperto fra eccellenze e start up

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I PROGETTI FERMO «Scheletri inutilizzati». Li chiama così, il sindaco Paolo Calcinaro, tutti quei palazzoni in disuso sparsi per la città. «Ce ne sono già abbastanza», continua a ripetere a chi lo tira per la giacchetta, chiedendogli di provare a comprare l'ex stazione di Santa Lucia. «A Fermo dice spesso si sogna da qui a tra trent'anni, ma non si fa il passo in avanti per il domani». Come a dire: meglio l'uovo oggi che l'ipotetica gallina del dì a venire. Si può essere d'accordo o no. Ma di «scheletri inutilizzati», il centro,...