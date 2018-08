A piazzale Azzolino la gru in funzione subito dopo l'estate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CANTIERE FERMO Niente gru in piazzale Azzolino. La diatriba che aveva scaldato il centro storico è stata risolta prima dell'arrivo di Ferragosto con il Comune che aveva deciso di posticipare l'inizio dei lavori al civico 29 di corso Cefalonia, il condominio lesionato dal terremoto. Un passo indietro. A sollevare la questione erano stati i consiglieri Cinque Stelle Mirko Temperini e Marco Mochi. In una nota accusavano il Comune di avere dato l'ok al posizionamento di una grossa gru, necessaria per i lavori, nel piazzale riaperto solo da...