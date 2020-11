7Tempi difficili per tutti, mano tesa a chi non ce la fa. Una misura importante che l'amministrazione ha voluto oramai già da alcuni anni, per andare incontro a chi si trova in situazioni di disagio economico e compresa con la variazione di bilancio approvata in Consiglio. Si tratta della misura per beneficiare della riduzione del 50% della Tari, riservato a chi ha determinati requisiti, in particolare quello di percepire un reddito Isee riferito al nucleo familiare residente, coincidente con quello sul quale è stato calcolato il tributo, inferiore a 19mila euro. Beneficio che comporta uno sgravio del 50% dell'importo totale dovuto, sgravio importante se confrontato a quello degli altri anni che era del 33%. «Un'operazione molto importante come segno per molti fermani le parole del sindaco Paolo Calcinaro una modalità introdotta da questa amministrazione comunale sin dal primo anno e sempre più approcciata dalle famiglie fermane». L'assessore al bilancio Alberto Scarfini ha dichiarato: «In questo periodo particolarmente difficile, è importante sottolineare la valenza di questo sostegno, che di certo non risolve ma che costituisce un aiuto, un supporto per chi è in difficoltà da un punto di vista economico». Il voto al Consiglio di cui si è discusso anche di altri argomenti come il rinnovo del parco mezzi della Protezione civile e i lavori di ampliamento degli spazi anti Covid in alcune scuole da Ponte Ete a Lido, arredi degli esterni per altre e nuovi locali per la biblioteca. In Consiglio anche l'ok al finanziamento per le progettazioni di opere fondamentali per questo quinquennio, dal recupero della Casina delle Rose, alla realizzazione del ponte ciclopedonale tra Conceria e Campiglione, al sovrappasso in via Salvo d'Acquisto, all'ampliamento della scuola Don Dino Mancini. «Ringrazio - dice Calcinaro - oltre alla mia splendida maggioranza, un'opposizione che non ha votato in maniera contraria. E due giovani consiglieri di maggioranza, Edoardo Candidori e Lucia Perticari, che a 22 anni sono già intervenuti in maniera precisa, puntuale e costruttiva».

