7Scuole sotto osservazione in particolare a Porto Sant'Elpidio. In un primo momento, ieri mattina, di concerto con la dirigente dell'Isc 2 Ombretta Gentili, «abbiamo deciso di sospendere in maniera cautelativa - ha scritto il sindaco Nazareno Franchellucci (nella foto ) - le lezioni in presenza di una classe quinta della scuola primaria Rodari e di attivare la didattica a distanza per quella stessa classe. Tutto questo alla luce della positività di una alunna che ha effettuato un test rapido in una struttura privata, risultando positiva. In attesa che faccia il tampone già disposto e che se ne conoscerà il risultato ufficiale, la decisione serve per tutelare alunni ed insegnanti di quella classe». Poco dopo il primo cittadino è tornato sulle scuole rimarcando di aver preso una decisione analoga per una classe terza della scuola media Galilei in centro e un'altra della scuola per l'infanzia Aladino. Nel primo caso la scelta è stata presa per la positività di un'alunna mentre nell'altro, quello per i bambini più piccoli, per la positività di un'insegnante. In tutto stop alle lezioni in presenza per tre classi. Il problema ha finito per riguardare tutte le tipologie di scuola, da quella per l'infanzia alla primaria fino alla media. Ovviamente la situazione delle scuole continua a essere monitorata con estrema attenzione.

