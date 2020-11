7Prima vittima per Covid a Magliano di Tenna. Come abbiamo preannunciato ieri, si è spento a Fermo, dove era ricoverato da una decina di giorni, Marino Pallotti, pensionato ottantenne, ex imbianchino. «Parlavo proprio con il fratello che mi riferiva che Marino era stabile, anche se lo dovevano assistere con l'ossigeno. Un'ora dopo si è aggravato ed è deceduto», racconta sotto choc il sindaco Pietro Cesetti, molto addolorato dalla notizia del decesso, «una di quelle che non avrei mai voluto ricevere», dice. Anche perché Marino Pallotti era una persona squisita , uno di compagnia, che trascorreva tempo al bar del paese con gli amici. Fin quando non è arrivato Il Covid. Perché da quel momento, per paura del contagio, aveva scelto di evitare luoghi di assembramento, si era ritirato in casa e rispettava tutte le prescrizioni sanitarie. Ma purtroppo non è bastato. Nella prima ondata pandemica il Comune era praticamente rimasto indenne, con zero casi, stavolta ci sono 21 cittadini contagiati. E ora anche un lutto. «Si tratta di interi nuclei familiari risultati positivi - spiega il primo cittadino - dove il contagio spesso viene portato in casa dai più giovani che vanno in giro e magari hanno meno attenzione verso le prescrizioni sanitarie». Se Magliano di Tenna piange la prima vittima per Covid, nella confinante Grottazzolina la situazione non è dissimile. Anche un loro concittadino ha perso la vita venerdì scorso per le complicanze dovute al virus e sul territorio ci sono 34 positivi, di cui 1 ricoverato in ospedale. Sono invece 39 i residenti in isolamento domiciliare, 21 dei quali sono alunni della Scuola Primaria. «Un dato invariato rispetto all'ultimo aggiornamento dopo 2 mesi di continua crescita», commenta a sua volta il sindaco Alberto Antognozzi, che però invita a non abbassare mai la guardia , perché il picco è stabile ma ancor molto alto.

Marina Vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA