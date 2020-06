7Niente da fare, quindi, anche per i due centri più grandi della costa fermana, entrambi alle prese con numeri che non permettono di muoversi senza affanni. Gli studenti di Porto San Giorgio, ad esempio, per ritrovarsi insieme, dovranno aspettare i centri estivi quando ormai l'anno scolastico sarà solo un ricordo. «Ho sentito la dirigente fa sapere l'assessore Francesco Tota Gramegna facendo il punto sulla questione e non c'è intenzione di organizzare niente. Per adesso è meglio così. Siamo concentrati sui centri estivi: lì ci sarà modo di far rincontrare i ragazzini. Fare una festa adesso non è il caso. In questo momento è meglio non rischiare». Punta sui centri estivi per far stare insieme i più giovani anche la vicina Porto Sant'Elpidio. Dalle scuole, spiega Luca Piermartiri, per ora non sono arrivate richieste. Ma, anche fossero arrivate, l'assessore avrebbe sconsigliato feste e festicciole di fine anno. «In certe situazioni dice l'assessore elpidiense è difficile evitare assembramenti, soprattutto quando ci sono i bambini. Rischiare in questo modo non mi sembra il caso e sarebbe molto complicato anche da un punto di vista organizzativo». «Con le dovute precauzioni prosegue , i ragazzini più grandi si possono già incontrare. Quelli più piccoli, volendo, potranno farlo nei centri estivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA