7Nel Fermano il caso sospetto riguardava, come riferito ieri, un giovane originario di Codogno, la zona rossa del focolaio, blindata. Il giovane, essendo a Porto Sant'Elpidio, a casa della fidanzata alla Faleriense, ha effettuato il tampone. C'era stata la paura sia per la fidanzata che per la famiglia di lei. Non si è ritenuto di dover sottoporre a tampone tutta la famiglia elpidiense dopo che il ragazzo è risultato negativo al test. Il sindaco di Porto Sant'Elpidio parla dei protocolli sanitari che sono stati attivati nell'immediato. Era stato informato lui, la Prefettura «i protocolli sanitari si sono attivati con assoluta rapidità - dice Nazareno Franchellucci - nel giro di pochissimi minuti non solo si sono compiute tutte le azioni previste ma erano state informate il sottoscritto e la Prefettura, abbiamo passato il sabato pomeriggio in attesa di avere un riscontro ed è stato un riscontro negativo. Questo è un elemento positivo che mi auguro possa servire alla gente per affrontare la questione che a livello internazionale tutti stiamo vivendo, da una parte con responsabilità, dall'altra con attenzione, è opportuno evitare il più possibile contagi». L'allarme nel Fermano, quando non si sapeva da quale Comune provenisse il rischi, era circolato per tutta la giornata di sabato, dopo che era passata la notizia del Gores, Gruppo operativo per l'emergenza regionale attivo dal 27 gennaio. In serata, scongiurato il pericolo, si è tirato un sospiro di sollievo. È calda l'attenzione nei confronti dell'evoluzione del virus. Preoccupati amici, parenti, fidanzati delle persone originarie delle aree dei focolai.

