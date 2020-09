Tra le partite più complicate e ancora difficili da decifrare c'è quella relativa allo staff del presidente ovvero la squadra di fedelissimi di cui si circonderà il neoeletto presidente di centrodestra Francesco Acquaroli. Di sicuro dovrebbe figurare tra quelli che avranno un ruolo importante all'ultimo piano di Palazzo Raffaello Fabio Pistarelli, spin doctor della campagna elettorale che ha portato al trionfo del centrodestra e all'affermazione di Fratelli d'Italia come secondo partito della coalizione a poca distanza dalla Lega. Dovrebbe tornare ad avere una scrivania importante nel palazzo della Regione anche Mario Becchetti, l'ex capo di Gabinetto dell'esecutivo guidato da Gian Mario Spacca. Becchetti uscì di scena con l'allora governatore nel 2015 dopo la sconfitta elettorale contro Luca Ceriscioli. In queste settimane si è visto molto vicino ad Acquaroli e la sua figura ricca di esperienza potrebbe essere molto utile per avviare il lavoro, sicuramente all'inizio molto complesso, della nuova giunta a trazione Lega-Fratelli d'Italia.

La scelta

La scelta dello staff da parte del presidente è frutto, in queste ore, di un'attenta meditazione da parte dello stesso Acquaroli che vorrebbe circondarsi - questo ha confidato ai suoi - di persone che abbiano già esperienza e conoscenza della macchina amministrativa e che quindi possano agevolare il suo percorso di inserimento ai piani alti del palazzo, finora occupati dal centrosinistra. L'altra partita importante che si aprire nell'arco di qualche settimana sarà quella della sanità con la nomina dei nuovi vertici: di sicuro ci saranno molti cambiamenti anche su questo fronte. C'è poi il capitolo giovani: Acquaroli li ha più volte ringraziati per l'impegno spassionato che hanno messo nella campagna elettorale. Qualcuno dei ragazzi, soprattutto quelli legati a Fratelli d'Italia, potrebbe finire nello staff del presidente.

