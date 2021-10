tra i 60 ed i 69enni si sono aggiunti alla pattuglia di vaccinati 3.609 persone sfiorando l'87% della platea. I dati consultabili sul sito del governo mostrano come nelle Marche sia di un punto al di sotto della media nazionale: la percentuale fra dosi consegnate e quelle somministrate è infatti dell'86,6% mentre in Italia dell'87,7%.

Il richiamo

Le terze dosi , arrivate nelle Marche ad un totale di 11.723 vengono effettuate solo con vaccini mRna, ovvero Pfizer e Moderna. Questo per una questione di risposta anticorpale, specie in chi ha effettuato Astrazeneca e Johnson&Johnson. Andrea Gori, docente di Malattie Infettive all'università di Milano lo ha spiegato nei dettagli: «Quando vaccino con Astrazeneca, non solo induco una risposta contro il coronavirus ma induco anche una risposta contro il vaccino stesso. E se faccio una terza dose di Astrazeneca il vaccino viene inattivato dagli anticorpi in maniera rapidissima, così non sarebbe assolutamente efficace». Al contrario, in chi ha avuto Pfizer o Moderna questo non succede, perché non c'è da parte dell'organismo la produzione di anticorpi anti mRna, «Per cui noi possiamo ripeterlo quanto vogliamo».

