Task force schierata Ferite due persone a Osimo e Ancona

GLI ALLARMI ANCONA È di due feriti il bilancio dei botti di Capodanno. I soccorsi sono scattati a Osimo e ad Ancona, entrambi hanno riguardato due persone adulte con ferite, il primo ad una mano ed il secondo al volto, guaribili in 5/7 giorni. Il dato rilevato nella notte di San Silvestro, per fortuna non drammatico, è anche il risultato di una intensa attività di prevenzione che, anche quest'anno, la polizia di Stato ha posto in essere con grande attenzione. In particolare un blitz ha portato al sequestro di 600 chilogrammi di fuochi...