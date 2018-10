«Serve un percorso tra il parco Cardeto e via Panoramica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROPOSTAANCONA Acquisire dalla Marina Militare una striscia di terra affacciata sul mare per poter collegare, con un declivio accettabile e fruibile, la sommità del Cardeto con i giardinetti di via Panoramica, allungando così il percorso pedonale verso il Passetto. La proposta viene dal Circolo Pugnitopo di Legambiente, per migliorare la fruibilità del Parco del Cardeto. «Un parco incompiuto», così lo definiscono gli ambientalisti riferendosi anche ai problemi di accessibilità segnalati da un nostro servizio dei giorni scorsi, che...