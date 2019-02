«Scuole e strade al sicuro senza aumentare le tasse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CONSIGLIOANCONA Non arretrare di un centimetro la soglia dell'assistenza sociale, non appesantire il carico di aliquote e tariffe sui cittadini, proseguire la strada del contenimento dei debiti, senza rinunciare a fare investimenti anche indebitandosi, concentrando gli interventi sulla messa in sicurezza di scuole e strade. Ecco gli obiettivi del bilancio di previsione 2019-21 che oggi la giunta proporrà al voto del consiglio comunale, in una seduta fiume (inizio alle ore 9) che mette all'ordine del giorno tutti gli strumenti della manovra...