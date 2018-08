«Quanta fatica per riaverla Ormai non ci speravo più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ESPERTAANCONA «È un bel segnale. Non non ci speravo più, che la pala di San Bartolomeo di Girolamo Siciolante da Sermoneta tornasse ad Ancona. E mi fa molto, moltissimo piacere, ricordando quanto lavoro è costato riaverlo». Costanza Costanzi, direttrice della Pinacoteca civica Francesco Podesti dal 2010 al 2013, ha continuato l'opera di cesello diplomatico iniziata dal suo predecessore, il dottor Michele Polverari. «Riportare nelle Marche le opere trasferite a Brera in seguito alla spoliazione napoleonica era una sua idea fissa. Sua e...