Piano sicurezza arrivano rinforzi per la questura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICAANCONA Diciotto unità in più per la questura di Ancona. Sarà questo l'effetto del piano di riassetto del ministero dell'Interno secondo il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega nelle Marche. Arrigoni replica alla mozione presentata dai consiglieri regionali Boris Rapa e Antonio Mastrovincenzo sul declassamento della Questura di Ancona da discutere in consiglio regionale. «Nel Piano di riassetto generale - afferma Arrigoni - l'unico cambiamento previsto per la Questura di Ancona riguarderà la sostituzione del...