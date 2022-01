Oltre all'emozione scontata, di cui vi avevo parlato ieri, perché questo è proprio un evento straordinario, beh, devo dirvi che l'elezione del Presidente della Repubblica è stata l'occasione - unica, e anche la prima a pensarci bene - di incontrare finalmente tutti i colleghi governatori delle altre Regioni italiane. Non era mai successo da quando ero stato eletto lo scorso anno, perché a causa della pandemia tutti i meeting che ci hanno coinvolto con il governo centrale si sono svolti (e ahimè, ancora si svolgono) da remoto, dal computer, in chat. E non sono stati incontri formali quelli di ieri, anche tanta sostanza. Con Vincenzo De Luca, per esempio, mi sono fermato a riflettere su alcune proprietà che la regione Campania ha nelle Marche, precisamente a Potenza Picena e San Severino. Gli ho spiegato che quelle sono proprietà da valorizzare, che meriterebbero un'attenzione particolare, che siamo interessati a contribuire perché rappresentano una ricchezza per il nostro territorio. Con Eugenio Giani, il governatore della Toscana, ovviamente non potevamo che trattare della superstrada Fano-Grosseto, che per me resta una priorità, infrastruttura cardine per

© RIPRODUZIONE RISERVATA