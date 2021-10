Negli ospedali sei pazienti dimessi Una vittima

7La notizia è molto positiva e riguarda il sostanziale calo di ricoveri per il Coronavirus nelle Marche nell'ultima giornata: si tratta di sei pazienti in meno, adesso sono scesi a 55 con 15 pazienti in terapia intensiva (-1), 18 in semintensiva (-2) e 22 nei reparti non intensivi (-3) mentre i dimessi sono stati cinque. Sono le notizie dalla cabina di regia della sanità della Regione che monitora la situazione epidemiologica e sanitari del Covid. Ieri sono stati scoperti 73 casi di positività per un'incidenza che sale lievemente a 31,70 (ieri 31,57) mentre va registrato un decesso correlato (un 68enne di Fermo con patologie pregresse) che porta il totale a 3.080. Tra i nuovi contagi sono 27 quelli relativi a persone della provincia di Macerata; seguono Ancona (20), Pesaro Urbino (12), Ascoli Piceno (7), Fermo (2) e da fuori regione (5). I nuovi positivi con sintomi sono 15; i casi comprendono anche contatti stretti di positivi (19), contatti domestici (22), in ambiente di scuola o formazione (3) e di lavoro (2); per 11 casi in corso approfondimenti epidemiologici. Il totale dei tamponi è 3.300 (1.656 nel percorso diagnostico, 4,4% di positivi; 1.644 nel percorso guariti) oltre a 648 test antigenici (12 positivi). Gli ospiti di strutture territoriali sono 41 e due gli assistiti in pronto soccorso. Il totale di positivi (ricoveri più isolamenti domiciliari) scende a 2.370 (-75), le quarantene per contatto con positivo aumentano a 3.152 (+108) mentre i guariti/dimessi sono ora 108.801 (+157).

