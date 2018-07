L'ex pista di minimoto è il rifugio dei clochard

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RIFUGIOANCONA I casottini sono diventati abitazioni di fortuna per gente che un tetto non ce l'ha. I cespugli che inghiottono l'asfalto, dove un tempo sfrecciavano appassionati e aspiranti campioncini su due ruote, sono invasi di rifiuti. C'├Ę sporcizia ovunque e l'aria ├Ę permeata da un insopportabile odore nauseabondo. La trasformazioneDalle lamiere incandescenti spuntano coperte, stoviglie, materassi. Chi vi abita, ha pensato a tutto, anche ad arredare questo hotel a zero stelle con tendine in grado di oscurare la vista ai curiosi. L'ex...