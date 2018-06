Internet e negozi Un giro d'affari di oltre 40 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BUSINESSANCONA «Non è un prodotto medicinale, da combustione o alimentare e non si vende ai minori». Così la maggior parte delle aziende che producono e commercializzano cannabis light descrive il proprio prodotto, che non andrebbe dunque fumato e non viene venduto a clienti con meno di 18 anni, perché anche se la legge in questo senso non prevede limitazioni, in tal modo si evitano potenziali rischi o problemi. In Italia lo spinello leggero è stato reso legale dalla legge 242/2016 sulla coltivazione e la filiera della canapa: la...