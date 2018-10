CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTAGE ANCONA Scarabocchi di pennarello nero e ghirigori dai colori fluo macchiano la pietra d'Istria di almeno cinque panchine. Su un'altra seduta in marmo qualcuno ha dimenticato una pera, che resiste lì per diverse ore, come altri resti di cibo abbandonati spesso da chi, nelle giornate meno fredde, usa le panchine del Corso per una veloce pausa pranzo. La pedana di una delle isole hi-tech, dove nei progetti i bambini avrebbero dovuto saltellare innescando giocose melodie come sulla tastiera di un pianoforte, è scrostata e chiazzata...