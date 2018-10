CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTAGE ANCONA Prima del gennaio 2021 il maxi restyling degli Archi, vincitore del bando per le periferie degradate, non verrà alla luce. Cosa fare, allora, in questi due anni e mezzo? Il rione verrà lasciato così com'è oppure il Comune studierà interventi, sia pur minimi, per rendere l'attesa meno frustrante? Residenti e commercianti confidano nella seconda opzione. In fondo, non serve una pioggia di milioni per dare un tocco di colore a un quartiere ancora troppo grigio. Nel 2021 il boulevard di via XXIX Settembre, ad esempio,...