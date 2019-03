CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOANCONA Rifondazione comunista dà il benservito allo Spazio Comune Heval. Sbarrato l'accesso ai locali di via Macerata 22, sede delle segreterie di Rc, dove il collettivo tre anni fa aveva avviato diverse attività tra cui la raccolta di beni per le popolazioni colpite dal sisma del 2016, doposcuola, lo sportello di orientamento sanitario, la Polisportiva antirazzista Assata Shakur. «Tre anni fa alcuni esponenti locali di Rc - scrive in una nota il collettivi - chiesero al nostro collettivo se eravamo interessati ad utilizzare un loro...