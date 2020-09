I Civitas civici «Siamo pronti ad affiancare il centrodestra»

ANCONA I Civitas Civici, entrati in consiglio regionale con Giacomo Rossi, sono già pronti a sostenere le forze del centrodestra al governo delle Marche: «Questo risultato - scrive il fondatore e coordinatore Paolo Mattei - smentisce tutti coloro che sminuendo la nostra iniziativa politica, invitavano gli elettori ad orientare il voto verso i simboli più conosciuti. Siamo la lista puramente civica più votata tra quelle che hanno partecipato alla competizione elettorale, il nono gruppo più votato tra i diciotto che si Gli altri partiti minori della coalizione non possono vantare un rapporto tra voti di lista e voti di preferenza con percentuali così rilevanti». Il movimento manifesta la soddisfazione per avere raggiunto il risultato di un rappresentante nell'assemblea regionale e ribadisce che è «all'inizio di un nuovo cammino e riempie di soddisfazione il fatto di essere già stati contattati da circa settanta consiglieri comunali e da una decina di liste civiche già attive nei vari territori marchigiani». L'obiettivo: «Affiancare FdI e Lega, veri fautori della vittoria di Francesco Acquaroli, nel governo delle Marche unitamente al resto della coalizione, consapevoli del nostro ruolo, del nostro radicamento nel territorio e del potenziale che potremo mettere a disposizione del presidente man mano che il nostro movimento evolverà». Paolo Mattei ringrazia il presidente «per aver interpretato, nel miglior modo possibile, il ruolo di candidato presidente sobbarcandosi una grande mole di lavoro tenendo sempre al centro del dibattito elettorale le questioni territoriali care a tutti i marchigiani. Uno sforzo encomiabile che è stato riconosciuto dai tantissimi elettori che gli hanno dato larga fiducia nelle urne. Noi Civici siamo pronti a dar seguito a tutto ciò per il buongoverno delle Marche, per sostenere con forte motivazione il presidente Acquaroli in un percorso che non sarà semplice vista la pesante eredità».

