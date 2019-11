Hop, festival per indagare sull'attualità

LE INIZIATIVE

ANCONA Sono le migrazioni il tema di Hop! I salti che ci cambiano, programma delle iniziative della Casa delle Culture di Vallemiano per la stagione 2019/20. «Il salto spiega Stefania Zepponi, portavoce della Casa delle Culture è la chiave di lettura usata per indagare i cambiamenti che qualsiasi spostamento determina nelle persone e nelle cose, permettendoci di guardare all'oggi con un occhio più attento e consapevole». Il primo appuntamento domani alle 21. Si tratta di Corti migranti, proiezione dei migliori corti finalisti delle 15 edizioni di Corto Dorico dedicati al tema delle migrazioni. Le migrazioni non sono però solo quelle di persone alla ricerca di condizioni di vita migliori. Ci possono essere anche quelle di consumi e stili di vita, che figurano tra gli argomenti che verranno trattati dall'associazione GasTigo, la quale però, come prima cosa, sabato, alle 18, parlerà di cambiamenti e prospettive della migrazione storica. Ci sono poi le migrazioni di piante e animali, che verranno illustrate dal circolo Il pungitopo, ma anche quelle artistiche, che il 13 marzo sarà alla base di Passi pindarici, evento speciale del Cinematica festival.

m. r.

