Gli assessori alla Cultura: «Ponderate le restrizioni»

L'APPELLO

ANCONA «Prendiamo spunto dalle parole del commissario europeo Paolo Gentiloni - che sottolinea la necessità di dare priorità alla sfida costituita dalla rinascita culturale e dalla sua centralità per società inclusive, resilienti e sostenibili - per chiedere al governo e alle autorità sanitarie di ponderare con grande equilibrio eventuali nuove restrizioni destinate alle iniziative culturali e spettacolari che si svolgono al chiuso». Inizia così il testo dell'appello al Governo firmato da molti assessori alla cultura italiani, tra cui quello del Comune di Ancona Paolo Marasca. «Il settore culturale ha dato dimostrazione di grandissima attenzione e ha adottato ogni misura indicata, anche con ingenti investimenti di risorse economiche, per consentire uno svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto di distanziamento fisico e contingentamento delle presenze - conclude l'appello - Questo va riconosciuto e considerato con attenzione in questo frangente, dove il riavvicinamento sociale promosso dalla condivisione di esperienze culturali è il legame più importante per mantenere unite le comunità delle nostre città, la comunità del nostro Paese».

