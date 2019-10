Filottrano aspetta l'ultimo verdetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FILOTTRANO A Falconara sembra di rivivere un remake del giallo di Filottrano dove, nell'estate 2016, l'autovelox di via dell'Industria rilevò 18.300 multe in appena tre mesi. Da allora è cominciata una battaglia giudiziaria a cui ora toccherà alla Cassazione porre fine, dopo il diluvio di ricorsi contro il Comune di Filottrano che in primo grado si era visto annullare oltre 700 verbali. Il 1° ottobre si è riunita la Camera di Consiglio che, però, vista la particolare rilevanza della questione di diritto, ha deciso di rinviare la...