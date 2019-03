CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edoardo DanieliAncona, non ci siamo. Non ce ne voglia il sindaco, ma il rapporto che il Corriere Adriatico ha instaurato con l'amministrazione, nel rispetto delle reciproche funzioni, impone una riflessione. Che non può che partire dalla cronaca, cioè dalla concreta quotidianità che i cittadini vivono perché si è creata una dicotomia che rischia di trasformarsi in un equivoco che va sgomberato. Spieghiamo con un esempio. Che per gli Archi ci sia un ambizioso, bello e financo dovuto progetto di riqualificazione, lo sappiamo. Abbiamo...