Dem in fermento inizia il pressing «Ora si convochi l'assemblea Pd»

ANCONA Dal sottosegretario del Mit Alessia Morani al deputato Mario Morgoni fino ai consiglieri regionali Antonio Mastrovincenzo, Manuela Bora e Romano Carancini. Ma nell'elenco di 21 firmatari che chiedono la convocazione dell'assemblea regionale del Partito democratico c'è anche l'ex parlamentare Irene Manzi e diversi esponenti dem del territorio marchigiano tutti componenti dell'assemblea. Una lettera appello che evidenzia la stasi del partito marchigiano dopo la sconfitta alle ultime Regionali. «Gli iscritti del Pd, i simpatizzanti, i tanti che ci hanno votato alle scorse amministrative - si legge nella nota - ci chiedono di ripartire prima possibile. Per tutte queste persone, noi, componenti degli organismi direttivi abbiamo il dovere di incontrarci, di discutere e confrontarci». Vista l'emergenza Covid i firmatari chiedono un confronto anche da remoto: «Un'assemblea regionale del Partito democratico delle Marche per avviare la doverosa discussione post-elezioni e per proseguire poi il confronto anche a livello provinciale, nelle unioni comunali e nei circoli. Per impostare insieme una strategia politica di contrasto alla giunta regionale delle destra, per approfondire insieme i temi della emergenza Covid e, soprattutto, per far sentire forte e con autorevolezza la voce del Pd su tutti gli aspetti che la crisi pandemica sta provocando ai nostri conterranei. Dobbiamo fare tutto questo in fretta per guardare avanti e per tendere una mano alle persone che ancora hanno fiducia in noi».

