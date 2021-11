Da dicembre terza dose di vaccino per gli over 18

ANCONA Dal primo dicembre, via libera nelle Marche alla somministrazione della terza dose del ciclo vaccinale primario, anche ai ragazzi di età pari o superiore a 18 anni (classe 2003 e precedenti), che abbiano effettuato la seconda dose (o il monodose Janssen) da almeno 5 mesi (150 giorni). Una platea nelle Marche formata da 260 mila residenti: di questi risultano avere effettuato la seconda dose da oltre 5 mesi circa 43 mila giovani che possono quindi accedere alla dose booster. «Dobbiamo incentivare la vaccinazione spiega l'assessore alla Salute Filippo Saltamartini -. Siamo pronti a partire dal primo dicembre con gli over 18. Per le prossime festività vogliamo fare il possibile per raggiungere tutte le persone che possono vaccinarsi. Allestiremo stand nei centri commerciali e nei supermercati. Saranno aperti anche i Punti Vaccinali Ospedalieri, per aumentare al massimo il numero delle dosi giornaliere somministrabili». La notizia arriva nel giorno in cui il Servizio salute della Regione registra 480 nuovi positivi al Covid, il numero più alto registrato nelle Marche in questa quarta ondata, che fa salire l'incidenza fino a 149,99 (ieri 137,33). Intanto si è registrato un aumento di ricoveri per Covid: 95 i pazienti in ospedale (+3) ma restano invariati in terapia intensiva (23) e nei reparti non intensivi (47), +3 in Semintensiva (25). Sempre nella giornata di ieri è deceduta una paziente di 90 anni di Fermo, ospite della Residenza Valdaso, con patologie pregresse. Il totale delle vittime in regione sale a 3.143.

