«Covid hotel erano dieci ma ne è aperto soltanto uno»

ANCONA «Che fine hanno fatto i Covid hotel nelle Marche?». Se lo domanda il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo, alla luce dell'aumento dei contagi in tutta la regione. «Sono centinaia i nuovi casi di contagi che avvengono in ambiente domestico, con numeri anche in questo caso in continua crescita. E allora viene spontaneo chiedersi che fine abbiano fatto i 10 Covid-Hotel che la giunta regionale aveva individuato, sbandierando con comunicati roboanti l'accordo con le associazioni di categoria?» Il consigliere dem ricorda che inizialmente - durante l'esplosione della seconda fase pandemica - erano state aperte due strutture alberghiere per accogliere i marchigiani in isolamento. «La prima convenzione è stata attivata per un albergo a Senigallia e per un altro a Montecassiano, ma poi inspiegabilmente le strutture sono state chiuse. Attualmente è attivo solo un albergo a Piediripa di Macerata. E gli altri 9?» Mastrovincenzo sottolinea in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che «in questo momento sarebbero fondamentali per allontanare i positivi dalle loro famiglie evitando così il diffondersi del contagio. Ma come sempre accade, agli annunci, questa disastrosa amministrazione che governa le Marche non fa seguire fatti concreti e risultati. Il tutto con conseguenze pesantemente negative per la nostra comunità».

