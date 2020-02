Con la firma più luce e decoro così splende la Galleria Dorica

IL PROGETTO

ANCONA Mostre, concerti e una nuova illuminazione per rilanciare la Galleria Dorica. Ma adesso il Comune chiede una mano ai commercianti: «Patrocineremo e collaboreremo a qualsiasi iniziativa che possa far rivivere la galleria commerciale», fa sapere il sindaco Valeria Mancinelli attraverso l'organizzatrice di eventi, Roberta Alessandrini. Tutto è possibile, dopo che è stata rinnovata la convenzione per 9 anni.

Il via libera

Non è stato semplice arrivare alla firma con i tre amministratori condominiali, nello scorso mese di giugno, ma l'accordo della durata di 9 anni concede al Comune la possibilità di allestire eventi - come mostre fotografiche, esposizioni, convegni o piccoli concerti, di comune accordo con i commercianti - negli spazi di passaggio, dove è consentito il transito pedonale cittadino. In cambio, l'Amministrazione si è accollata le spese per di luce e pulizia. Il cartellone è ancora tutto da definire e i commercianti restano in attesa, dopo un incontro avuto a Natale con la sindaca, che ora punta sulla sinergia: «Siate propositivi», è il messaggio lanciato agli operatori. «Noi abbiamo dato disponibilità ad accogliere eventi costruttivi, che favoriscano l'afflusso di persone, a patto che l'ingresso nei negozi sia sempre garantito - dice Cristina Dentella, titolare della storica ottica -. E' importante che anche la nostra galleria venga coinvolta nelle iniziative perché per troppo tempo è rimasta isolata e abbandonata a se stessa. Ma prima ancora, è fondamentale migliorare luci e pulizia».

Le spese

Sul primo aspetto, la convenzione stabilisce che le spese di gestione e manutenzione dell'illuminazione artificiale, negli spazi di libero passaggio al piano terra e nel seminterrato, ricadono sul Comune che si è impegnato a realizzare un nuovo impianto: i tempi si sono dilatati nel momento in cui la ditta anconetana a cui erano stati affidati i lavori nel 2017 ha rinunciato all'incarico per la cessazione della sua attività. Di conseguenza, l'opera è stata affidata a un'altra impresa, la Paladini Marcello Impianti Elettrici Industriali di Castelplanio, che ha proposto il medesimo preventivo: 13.145 euro per la riqualificazione dell'impianto di illuminazione della galleria, oltre allo smontaggio e alla pulizia della rete antipiccioni, salvaguardando i mosaici con tavole di legno e teli. Un primo sopralluogo è stato effettuato a inizio anno, ma ora i commercianti invocano l'intervento immediato perché la galleria, un tempo elegante salotto dello shopping, continua a presentarsi troppo buia, senza considerare che sulla rete antipiccioni ora c'è depositato di tutto, incluso il cadavere di un volatile.

La pulizia

Anche sul piano della pulizia gli operatori chiedono uno sforzo in più perché è vero che il Comune si è accollato i costi della spazzatura giornaliera e del lavaggio mensile, ma evidentemente non basta, anche per colpa della maleducazione della gente che abbandona in giro immondizia, avanzi di cibo, bottiglie e mozziconi di sigarette. «Alla sindaca abbiamo chiesto di far qualcosa perché il pavimento venga lavato più spesso - aggiunge Cristina Dentella -. Serve un lavoro di pulizia continuo e più profondo». L'avvento del nuovo Muda Bar ha elevato la qualità della galleria, che negli ultimi tempi ha registrato altre aperture, come Nova, un outlet con maglieria in cachemire e Mari-Kà cannabis light.

I nemici

Ma i nemici restano i soliti: i piccioni che sporcano ovunque e i ragazzini maleducati che nel tardo pomeriggio si riuniscono sotto la galleria a bere e fumare e a volte si trasformano in teppisti. Basti vedere come sono state ridotte le pareti interne e le scalinate, imbrattate da vernici spray. Purtroppo il lavoro del Comune, che l'anno scorso aveva provveduto a ripulire tutto il porticato infestato da graffiti e segni dello smog, è stato già vanificato dall'incursione degli artisti del degrado che hanno lasciato la loro orripilante firma sulle colonne lato corso Mazzini.

Stefano Rispoli

