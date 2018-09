Cocaina e ricatti, sei arresti Donne a capo nel clan rom

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINE ANCONA Tutti imparentati e in affari tra loro, capaci di comunicare con il dialetto impenetrabile dei romanì, protetti da un cognome ingombrante da agitare all'occorrenza come uno spauracchio, caso mai qualcuno s'illudesse di poter non pagare fino all'ultimo euro la droga presa in conto vendita. Guidati da donne furbe e determinate, capaci di sostituirsi a mariti e compagni temporaneamente fuori gioco perché detenuti, e reggere le fila di un giro di spaccio di cocaina alimentato da un grossista albanese. Prima dell'albaCosì il...