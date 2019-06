Capodimonte chiude per Ztl Meno auto anche al Guasco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA MOBILITÀANCONA Pedoni a rischio investimento, doppio senso di marcia come una trappola, residenti esasperati nella ricerca di un posto auto. le famiglie di Capodimonte e Guasco da mesi (anni) invocano una rivisitazione della viabilità con l'attivazione di Ztl e/o Zona residenti apparse anche nel vecchio Piano della Mobilità, presentato ai tempi del sindaco Sturani, ma poi rimasto lettera morta. O appena accennato come nel caso di via Cialdini dove sono state anche montate, ma mai accese, le telecamere che dovevano multare in tempo reale...