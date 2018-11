Bis fallito a Pietralacroce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA A un anno esatto di distanza sono tornati a trovarla. Anche stavolta lei era uscita, ma per i ladri è stato meglio così: ne hanno approfittato per tentare un secondo colpo grosso, dopo quello del novembre 2017. Allora si portarono via la cassaforte, estraendola dal muro, con dentro monili d'oro e i ricordi di una vita. In questa occasione, invece, si sono dovuti accontentare di 20 euro trovati su un tavolo. «Non c'era più niente da rubare» dice sconsolato il figlio della 64enne che mercoledì pomeriggio ha subìto un secondo furto...