ANCONA Un esposto contro Vittorio Sgarbi, protagonista di un video in cui nega il pericolo del Coronavirus. È quanto depositato ieri mattina in varie procure italiane, tra cui quella di Ancona, dall'avvocato senigalliese Corrado Canafoglia per conto del Patto trasversale per la scienza. Si tratta di un'associazione costituita da scienziati e giuristi tra i cui scopi principali c'è quello di contrastare le fake news su temi scientifici. Dell'associazione fanno parte anche il pesarese Roberto Burioni e il senigalliese Guido Silvestri. L'esposto è stato presentato per valutare l'eventuale presenza di profili di reato connessi alle parole del deputato e critico d'arte contenute all'interno di un video diffuso in rete il 9 marzo e tuttora presente su Youtube. È un filmato della lunghezza di otto minuti in cui Sgarbi sostiene di non credere al Coronavirus. «Io non riesco a capire sosteneva Sgarbi - come si voglia improvvisamente convincere gli italiani che esiste un pericolo che non c'è, è tutta la vita che d'inverno prendiamo raffreddori e influenze, è tutta la vita che persone si ammalano di malattie respiratorie quindi hanno raffreddori tossi talvolta perfino polmoniti e non c'è niente». «Allora, io voglio dire che non credo al Coronavirus, ci sarà qualcosa dietro, qualcosa che vorranno far passare, non so cosa ci sia». La parte finale del video: «se siete a letto, alzatevi, andate in giro. Andate a Codogno, andate a vedere». Tra i profili di reato suggeriti nell'esposto c'è la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

Federica Serfilippi

