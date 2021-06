ANCONA Ha la potenza di un laboratorio di diagnosi rapide e digitali, ma si tiene sul palmo di una mano. Il Lab Tester LS-1100 Lansionbio che Innoliving lancia in esclusiva per l'Italia, ha la possibilità di fare in 15 minuti una serie di test tra cui i tamponi rapidi ad antigene di terza generazione per il Covid oltre ai test sierologici rapidi per la verifica degli anticorpi. Non ultimo LS-1100 riesce a fare i test sierologico degli anticorpi neutralizzanti provenienti da vaccino. Quest'ultima funzione è importante dal punto di vista della misurazione dell'efficacia degli anticorpi derivanti dalle vaccinazioni dando la possibilità ai medici di testare se sui pazienti l'efficacia della vaccinazione si va attenuando. «Si sentiva la mancanza di un tester che potesse avere molteplici soluzioni di monitoraggio ha detto Danilo Falappa, direttore generale Innoliving e abbiamo raccolto l'esigenza del mondo sanitario: effettuare una molteplicità di test con un unico dispositivo digitale che aiuti nella conservazione e trasmissione dei dati. L'aspetto, però, ancora più innovativo, è che questo dispositivo, riesce ad effettuare decine di altri test, sempre in tempi rapidissimi, come Psa, diabete, marcatori cardiaci, marcatori gastrici. Ben 33 diversi test tutti realizzabili con questo strumento con risposta immediata (10/15 minuti)».

