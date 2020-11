ANCONA Dieci ricoverati in più nei reparti Covid delle Marche (due dei quali in terapia intensiva) e purtroppo un altro bollettino dei decessi da bagno di dolore, con 11 morti correlate al virus nelle ultime 24 ore e altre 2 dei giorni scorsi ma diagnosticate con certezza solo ieri, che fanno salire il totale nelle Marche a 1.201. I report quotidiani del Servizio Salute della Regione aggiornano il quadro sanitario. I ricoveri per Covid-19 sono passati da 630 a 640 e sono in leggera crescita anche i pazienti con affezioni respiratorie più gravi: da 88 a 90 quelli in terapia intensiva, da 137 a 140 quelli in area semi-intensiva. Il totale dei pazienti nelle Coviderie riprende dunque a salire, dopo il dato stabile di domenica, nonostante i posti che si sono liberati per le dimissioni (20 in un giorno) e purtroppo anche per i decessi. Le vittime di ieri, 7 uomini e 6 donne, tutti con altre patologie, avevano un'età tra i 74 e i 95. In aumento anche i pazienti assistiti nei pronto soccorso, saliti da 52 a 63), mentre resta stabile a 193 il numero di ospiti di strutture territoriali tipo Rsa. Aumentano i positivi in isolamento domiciliare fiduciario (da 14.737 a 14.822, +85) ma anche dei guariti/dimessi (da 10.047 a 10.105, +58), mentre le quarantene precauzionali per contatti con contagiati sono scese a 18.231 (-550).

