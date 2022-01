Altri otto morti negli ospedali 310 ricoverati Restiamo gialli

ANCONA Anche la prossima settimana le Marche resteranno in zona gialla. È questa l'unica nota positiva degli ultimi giorni in piena pandemia da Omicron in regione. Perché per il resto, tra ricoveri e decessi, la situazione è tutt'altro che rosea. Salgono a 310 i ricoverati negli ospedali delle Marche, 6 più di ieri anche se resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva ( 57) e semi intensiva ( 55). Aumentano i pazienti nei reparti non intensivi, che arrivano a 198. Al netto di 17 dimessi, l'occupazione delle terapie intensive resta invariata a 22,6% e quella in area medica (253 totali,+6) è al 25,2%. Purtroppo il virus continua a mietere vittime su vittime: anche ieri sono stati registrati otto decessi: tra questi il nuotatore 17enne affetto da altre patologie, residente a Montecassiano, che è morto all'ospedale di Ancona. Anche le altre vittime avevano altre patologie: si tratta di 4 donne e 3 uomini dai 73 ai 91 anni, che fanno salire il totale dall'inizio della pandemia a 3.299. Ieri erano 61 le persone in osservazione nei pronto soccorso e 158 gli ospiti di strutture territoriali a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Ripatransone. I positivi erano 10.779 (-109), di cui 10.469 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena sono 28.872, di cui 7.478 con sintomi: 1.475 i positivi rilevati nell'ultima giornata nelle Marche. Di questi 405 presentano sintomi (da pochi e lievi a severi e critici), mentre continua a salire il tasso di incidenza, che arriva a 874,65 su 100mila abitanti.

