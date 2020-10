Agostinelli: «Che farsa un cacciatore all'Ambiente»

ANCONA La senatrice pentastellata Donatella Agostinelli va all'attacco. Diretta:«Stefano Aguzzi all'Ambiente?Un pessimo esempio di buongoverno». E giù: «Se non fosse preoccupante, sarebbe una farsa: non pago di aver presentato la Giunta più maschile d'Italia, il neo-governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, sceglie per l'assessorato all'ambiente una persona che si qualifica apertamente come cacciatore». Ad affermarlo è la senatrice dei 5 Stelle, che è anche componente della Commissione agricoltura ed è attiva sui temi della sostenibilità sociale e della green economy. « Il popolo delle doppiette, nella nostra regione, ha una sua valenza elettorale, ma - aggiunge lei - quando si tratta di tutelare l'ambiente e di promuovere il futuro green non credo che l'essere cacciatore possa costituire voce curricolare sufficiente». Conclude così l'Agostinelli: «Un assessore all'Ambiente dovrebbe avere esperienze e competenze specifiche sui temi principali di questo ambito, e penso a fonti rinnovabili, dissesto idrogeologico, rifiuti pericolosi, infrastrutture. Non è certamente questo il buon governo di cui hanno bisogno i marchigiani».

