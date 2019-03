CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Odissea nelle buche. Lungo un anello di strade che parte da via Isonzo, raggiunge via Marconi, attraverso via Borgo Rodi e via Circonvallazione, risale la galleria San Martino per chiudere il cerchio. Un test drive per verificare le condizioni dell'asfalto in sella a uno scooter: mezzo scelto anche per misurare il tasso di pericolosità delle strade. Caro sindaco Valeria Mancinelli, ecco un primo elenco di strade da incubo di Ancona.Le causeIl programma di manutenzione dell'amministrazione ha condotto a un parziale risanamento delle condizioni...