A Pasquetta sulle tavole una ricetta con gli avanzi. Ecco cosa propone lo chef stellato Recanati

Dopo le abbuffate di Pasqua e senza la trdazionale scampagnata, non ci resta che rimettere a tavola un buona piatto fatto con gli avanzi. Un altro pranzo da far venire l'acquoilina alla bocca con la ricetta dello chef stellato Errico Recanati, del ristorante Ristorante Andreina, via Buffolareccia 14, a Loreto (Tel. 071 970124)







Ecco la ricetta stellata (con gli avanzi), quando il pancotto incontra la pizza al formaggio. Tempo di preparazione 20 minuti, grado di difficoltà facile.



Il brodo vegetale

Mettere in una capiente

casseruola carota, cipolla

zucchine lavate e tagliate

a pezzi in maniera

grossolana. I pomodori

invece vanno lasciati

interi, privati solo dei

piccioli. Del sedano si

possono utilizzare anche

le foglie: aggiungere poi

alloro e pepe in grani

Coprire con 3 litri di

acqua fredda, portare a

bollore poi abbassare la

fiamma e far cuocere

un’ora e mezza con la

pentola mezza coperta

Trascorso il tempo

filtrare il brodo e

aggiungere il sale qb.



Il pancotto

In questo brodo mettere

le fette di pizza di Pasqua

aggiungere un uovo

gli asparagi, le biete

tutte le verdure cotte

rimaste in frigo dal

giorno precedente



Servire a tavola

Dopo avere impiattato

portare in tavola anche

del pecorino, ricordando

però che nella pizza di

Pasqua è presente già

il formaggio



Nel menù chef Recanati

lo propone con una

galletta croccante di mais © RIPRODUZIONE RISERVATA