ANCONA Il Pitti Uomo vetrina per i nuovi progetti di Tod’s, Fay, Poltrona Frau. Ma anche per le speciali tracolle per basso e chitarra griffate Saturnino. Si è chiusa ieri alla Fortezza da Basso di Firenze l’edizione numero 105 di Pitti Uomo, aperta martedì 9 con la presenza di 832 marchi, 386 dei quali provenienti dall’estero (46% del totale). Erano 48 i brand marchigiani presenti esposti da 35 aziende.

«Considerato il contesto sociale ed economico in cui si è svolto, questa edizione è stata tutto sommato soddisfacente» afferma Giampietro Melchiorri di Gal.Men presente al Pitti con i marchi Alexander Hotto e Primabase. L’imprenditore di Montegranaro ricorda i timori della vigilia, poi fugati dalla realtà dei fatti. «Affluenza e interesse non sono mancati. Ora sarà più dura del solito rendere concreti i contatti», conclude Melchiorri. Anche per Andrea Marozzi (Mirial Heritage di Casette d’Ete): «Il salone è andato bene. Siamo riusciti ad ampliare la nostra base di contatti. Ci ha fatto piacere ricevere l'apprezzamento dei visitatori. Così come incassare qualche ordine da una clientela globale».

I numeri

Alle ore 12 di giovedì, penultimo giorno della manifestazione fiorentina, i compratori esteri erano in aumento del 4% circa rispetto a gennaio 2023. Quelli italiani sono in leggero calo. Gli organizzatori di Pitti Uomo prevedono che a manifestazione conclusa la presenza dei buyer dovrebbe superare le 13mila unità, con gli stranieri intorno a quota 4.700. Tra i maggiori protagonisti di Pitti il marchio Fay del gruppo Tod’s. Fay ha presentato una speciale limited edition dell’iconico 4 Ganci. Sono 105 esemplari realizzati utilizzando tende dell’esercito Usa rimaste stoccate in un magazzino a Napoli subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il marchio Tod’s ha invece presentato alla Stazione Leopolda la prima collezione di calzature Tod's for Automobili Lamborghini. Poltrona Frau si è presentata con la pet collection, comprendente nove prodotti pensati per migliorare il benessere degli animali e dei loro padroni. La cuccia per cani è realizzata con il recupero di pellami utilizzati per altre produzioni del marchio.

Pet collection

Distribuita in tutti i punti vendita Poltrona Frau, «la collezione sta avendo buoni risultati anche in termini di immagine perché consente al brand di farsi notare fuori dal contesto dell'arredamento» ha affermato la designer Roberta Fumia, che ha disegnato la collezione. Il musicista Saturnino Celani ha realizzato insieme all’azienda romagnola Campomaggi & Lucchi una collezione composta da 15 tracolle in pelle per basso e chitarra ispirate all’estetica country e rock. «Ho suggerito gli accorgimenti tecnici necessari e invitato alcuni amici musicisti a testare il prodotto. I risultati sono ottimi» esultava lo stesso Saturnino.