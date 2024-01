Marche, al Mit sarà presentato il progetto del Ponte Garibaldi di Senigallia: costerà 2 milioni di euro

Sarà presentato il prossimo 2 febbraio in Regione il progetto per il rifacimento e la messa in sicurezza del ponte Garibaldi sul fiume Misa, danneggiato dall’alluvione del 15 settembre scorso.

C'è fretta

Il progetto è stato sviluppato da Anas secondo le indicazioni del vice Commissario Babini, e i lavori potranno iniziare al termine dell’iter autorizzativo. L'intento è iniziare il prima possibile, pertanto sarà necessario procedere celermente con le autorizzazioni locali. L’intervento, particolarmente sentito dalla popolazione, ha un costo stimato di circa 2 milioni di euro.