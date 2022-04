Festa a San Benedetto del Tronto: nell'ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, un giocatore ha vinto 22.500 euro con il terno secco 18-20-78 sulla ruota di Roma. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 284 milioni da inizio anno.



Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA