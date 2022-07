PORTO RECANATI - el quartiere di Scossicci a Porto Recanati. Lo annuncia il sindaco Andrea Michelini spiegando che «a partire da martedì 26 luglio, allo scopo di massimizzare la differenziazione dei rifiuti ed eliminare ogni possibile “alibi” all’abbandono selvaggio, l’amministrazione comunale, d’intesa con il comitato di quartiere di riferimento, aprirà una mini isola ecologica a Scossicci».

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Angelo Pascucci morto con il parapendio. Martedì l'addio a Tolentino nella chiesa dello Spirito Santo



Lo spazio scelto è all’angolo fra via Amundsen e via Marco Polo. Il centro sarà operativo il martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8 alle 11. «L’area - dice il primo cittadino - sarà recintata, presidiata e video-sorvegliata, per poter garantire il corretto conferimento e scongiurare gli accumuli di rifiuti fuori dall’orario di apertura. In questa isola ecologica - specifica Michelini - si potranno conferire carta, multimateriale e piccoli sfalci. Sarà invece assolutamente vietato portare rifiuti ingombranti di qualsiasi tipo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali i cittadini potranno rivolgersi al centro di raccolta di Santa Maria in Potenza, dietro al campo sportivo. Quest’ultimo è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12; di martedì e di sabato è operativo anche di pomeriggio dalle 15 alle 18».



Una nuova misura, quella dell’amministrazione Michelini, che riguarda un tema molto sentito a Porto Recanati, soprattutto in zona Scossicci. Dopo la decisione del Comune di togliere i cassonetti dove poter conferire i rifiuti, infatti, diversi cittadini lamentavano l’abbandono selvaggio dei sacchi per strada nel quartiere che d’estate si popola anche di turisti. «L’amministrazione comunale - aggiunge il sindaco - , confidando nel senso civico degli abitanti del quartiere e dei graditi ospiti della nostra città, auspica che in seguito all’adozione di questa misura possa finalmente migliorare la procedura del conferimento dei vari rifiuti e vengano conseguentemente meno comportamenti poco edificanti».