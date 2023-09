Incanti irlandesi tra musica, pub, il Guinnes tour e antichi castelli: alla scoperta della perle verde d'Europa

Alla scoperta dell'Irlanda, la perla verde d'Europa tra natura e tesori culturali da scoprire. Dublino, la capitale della repubblica, è la prima città da visitare e tante sono le mete da appuntare nel piano di viaggio. Le chiese sicuramente sono centrali, e tra loro la cattedrale di San Patrizio e la Christ Church, distanti a piedi solo 10 minuti l'una dall'altra. Una visita la merita sicuramente la "Long Room" e la Old Library del Trinity College. Doverosa anche la visita al Dublin Castle.

Tributi ai baluardi

Per gli appassionati di musica è possibile tributare un omaggio ad uno degli eroi rock d'Irlanda, Phil Lynott. Cantate e bassista dei Thin Lizzy, è ricordato ancora oggi dai fan che spendono una visita a Grafton Street per ammirare la statua in bronzo a grandezza naturale. Altro tributo al chitarrista Rory Gallagher, che è ricordato nella capitale con il "Rory Gallagher Corner" a Temple Bar. E proprio Temple Bar è uno dei quartieri da vivere a fondo per comprendere lo spirito di Dublino. Pub, locali e tanta musica ad ogni angolo delle strade per vivere appieno la città. Dublino offre anche un gustoso tour per gli appassionati della celebre birra Guinness. È infatti possibile visitare il Guinness Storehouse e concludere il tour con una pinta della celebre stout comodamente seduti ad uno dei tavoli del bar panoramico.

Anche dal punto di vista gastronomico la capitale è decisamente interessante, da provare alcuni piatti tipici della tradizione come l'Irish Stew (stufato di carne e verdura) il colcannon (sformato di patate con cavolo cappuccio o cavolo riccio) e molto altro ancora. Dopo la capitale il viaggio prosegue attraversando l'isola verso Galway, famosa anche per la "Long Walk": una fila di casette dai colori pastello alla foce del fiume Corrib, molto apprezzate dai turisti. Altro luogo da visitare è Cross Street, dove si può respirare un'atmosfera quasi sospesa nel tempo tra case colorate, musica e piccoli pub. Anche dal punto di vista gastronomico Galway è decisamente interessante. Pesce fresco e i frutti di mare sono sicuramente consigliati. Birra protagonista anche sulle sponde dell'oceano Atlantico perché anche qui è possibile trovare una birra di produzione locale: quella recente della Galway Hooker, una Irish Pale Ale creata da due cugini nel 2006 e decisamente apprezzata e premiata. Ultima tappa verso Cork, un lungo viaggio ma necessario per scoprire una città meravigliosa. Ci sono le cattedrali cattolica e anglicana, e poi la torre campanaria di Shandon nella parte settentrionale della città: le facciate nord ed est sono in pietra arenaria rossa, mentre quelle sud e ovest nel materiale predominante della regione, calcare bianco. A poca distanza dalla città si trova il castello di Blarney, e vale sicuramente una visita. Nella parte superiore del castello, incastonata sul perimetro esterno della torre è fissata la famosa Blarney Stone, o pietra dell'eloquenza, che secondo la leggenda, se baciata, concederebbe il dono dell'eloquenza.