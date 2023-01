Wanda Nara e Keita, la moglie tuona sui social: «In italiano si chiamano Wacche»

La attendevano in tanti e adesso la risposta di Simona Guatieri è finalmente arrivata. La moglie di Keita Balde interviene a gamba tesa sulle voci di gossip che vedrebbero un possibile flirt di suo marito con Wanda Nara. La donna ha esploso tutta la sua rabbia sui social network con parole che non lasciano spazio all'immaginazione o a fraintendimenti. Facendo capire (senza giri di parole) di chi sia la colpa nella vicenda dell'ultimo scandalo scoppiato in casa Nara.

L'ennesimo scandalo

Dopo aver lasciato Mauro Icardi e Wanda Nara alle prese con una separazione mai accettata dal giocatore del Galatasaray e con la gelosia per il ‘terzo incomodo' rappresentato dal rapper argentino L-Gante, adesso li ritroviamo protagonisti di un nuovo scenario che coinvolge un'altra coppia. A confermare il presunto flirt tra i due, infatti, ci ha pensato proprio l'ex compagno di squadra di Keita, ai tempi dell'Inter, Mauro Icardi. Tutto è successo negli ultimi giorni, quando un giornalista spagnolo ha svelato la presunta relazione clandestina tra la showgirl argentina e l'attaccante senegalese. «Wanda ha litigato con Mauro - ha dichiarato -. Secondo quanto mi dicono dall'ambiente di Icardi, lei è scappata con un calciatore, l'ex compagno di squadra di Icardi, Keita Baldé. Mi hanno assicurato che ci sono stati due incontri, uno a Milano e un altro a Dubai. Quello di Milano è quello che Icardi ha scoperto grazie alle immagini delle telecamere della loro casa».

La conferma di Icardi

Una notizia che in molti hanno additato come l'ennesimo tentativo di tenere i riflettori accesi su una coppia che ha infiammato il gossip per mesi. E in pochi si sarebbero aspettati che la conferma dello scoop potesse giungere proprio da Mauro Icardi. L'ex Inter e PSG ha accusato il suo ex compagno di squadra di fare una corte spietata a Wanda Nara, mandando le prove delle sue affermazioni proprio alla diretta interessata: la moglie di Keita, Simona Guatieri. «Ho appena avvertito una povera cornuta cosciente che suo marito non smette di scrivere a mia moglie da un po' di tempo. Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha inviato tramite messaggi privati ​​di Instagram perché me li ha mandati mia moglie. Come posso non dirle che suo marito sta scrivendo a mia moglie e che lascerebbe anche la sua famiglia per lei. Ha iniziato a mandarle messaggi quando eravamo a Milano, poi a Parigi… ovunque», ha dichiarato Icardi.

La risposta

Nelle ultime ore, poi, è arrivata la smentita da parte di Keita Balde e della moglie. Ma, evidentemente, Simona Guatieri più che dei sassolini nella scarpa, aveva veri e propri macigni da volersi togliere. E su Instagram è esplosa con delle affermazioni pesanti rivolte alla «collega» Wanda Nara. In una storia ha voluto far capure come abbia annusato che qualcosa c'è stato davvero. Un flirt o un incontro segreto che avrebbe un'unica responsabile: la showgirl argentina. «Esistono le donne. Serie, sensibili, sincere, sensuali. Che belle, queste Donne profumano di pulito! E poi esistono quelle donne chiamate in gergo italiano Wacche», scrive la Guatieri aggiungendo anche l'emoji dell'animale citato.

Wanda risponderà?

Accuse pesanti a Wanda Nara che sicuramente non cadranno nel vuoto. Wanda Nara è conosciuta dai suoi fan e i suoi follower per non essere una che si tira indietro di fronte alle provocazioni anche se, al momento, sui suoi social non c'è traccia di una risposta alla moglie di Keita. Nel frattempo, la modella molisana ha aggiunto un'altra frecciata alla showgirl, questa volta più velata: «Io non vivo di gossip, io e mio marito siamo una coppia molto riservata, sono una persona totalmente differente da loro. Mauro mi ha contattato dicendomi che mio marito ha invitato sua moglie a Dubai. Adesso è concentrato sulla squadra, non può uscire dal ritiro. Io sto andando a Dubai con i miei figli perché ha tre giorni liberi e ci vedremo». Un altra pagina di gossip si prepara a essere scritta...