Temptation Island, pagelle della finale: Mirko, Greta e il tatuaggio dell'orrore (4), Federico «inquietante» (0), Gabriela e Giuseppe (sempre più) tossici (3)

Temptation Island un mese dopo. Ieri è andata in scena l'ultima tappa nel viaggio dei sentimenti delle sette coppie che si sono volute mettere alla prova, (quasi) tutte fallendo miseramente. Tradimenti annunciati e insensati ricongiungimenti, la tradizione estiva si è ripetuta anche quest'anno. Ale e Federico, Vittoria e Daniele erano le ultime due coppie che dovevano ancora incontrarsi per decidere se continuare a stare insieme o dirsi addio. E più che incontri sono stati scontri. ediamo dunque cosa è successo ieri sera e quale sono i voti delle pagelle dei protagonisti.

Ale e Federico, da brividi (0)

Lui è «inquietante» anche per la tentatrice Carmen che è costretta (per farsi vedere dalle telecamere) a stare al gioco, ma lo rimbalza. Arriva al falò con il suo look da surfista e lo sguardo da protagonista di film horror. È gelido, sorride e fa lo spavaldo. Ale trema e tentenna ma sa che «non gliene frega nulla di me, non mi ha mai amata». Lui vuole fare la parte anche del bravo ragazzo sincero che vuole lasciarla per fare del bene anche a lei, ma quando è troppo è troppo. «Io i primi mesi che stavamo insieme sono stato malissimo mi sentio soffocare, poi mi sono abituato e ci sono rimasto». Federico riesce a far perdere la pazienza anche ai Santi e Filippo Bisciglia gli fa togliere quel sorrisetto da sbruffoncello codardo che ha stampato sul volto. «Sincero tu? Magari potei dirle tutto anni e anni fa, quindi almeno non ridere, lei sta male». Escono, per fortuna di Ale, separati. Cosa rimarrà di questa coppia? La nullità di Federico (voto 0).

Daniele e Vittoria, Lenticchio salvati (7)

Lei voleva un figlio da lui ma non lo sopportava, il viaggio nei sentimenti per loro acuisce solo il senso di malessere e Vittoria si getta nelle braccia del single Edoardo. Daniele, che con la sua Barbie tentatrice Benedetta si era lanciato solo in sorrisoni e sessioni di allenamento, perde la pazienza e spacca tutto. «Io per non piangere deo spaccare cose», così volano sgabelli nel pinnettu. Al falò si dicono addio. Un mese dopo? sono ancora separati con Vittoria che vorrebbe riprendersi Mister Muscolo e farci (ancora) un figlio e lui che cerca di tenere botta. La cosa peggiore per Daniele? Essere stato tradito e non avere più la forza di allenarsi costantemente. Dai Lenticchio ce la puoi fare hai tutta la nostra solidarietà. Voto 7 (a lui).

Perla e Mirko, Greta e Mirko, Perla e Igor, Bah (4)

Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me.

Manuel e Francesca, la queen di questa edizione ha un nome e cognome (10)

Francesca si conferma regina indiscussa del reality. E' arrivata a Temptation dopo essere stata lasciata 5 oltre dal fidanzato in 2 anni, nel reality scopre di essere stata tutte le volte cornificata, tiene botta, ci crede ancora, poi puntata dopo puntata molla e si salva. Un mese dopo sono ancora separati con una Francesca determinata e libera e un Manule che a volte vorrebbe scriverle ma non lo fa «per il suo bene». Da carnefice a benefattore, Manuel si dice pronto a rinunciare alla sua fidanzata per farla star bene. Sarà ero? Chi può dirlo, però pare sincero. Quel che è certo è che per loro la ruota ha cominciato a girare in un verso diverso, e questo verso ci piace assai. Voto 10 (a Francesca)

Isabella e Manu, lui deve prendere un treno di non ritorno (6)

La benestante pr milanese era fuggita dal reality quando ha capito che la descrizione che il fidanzato stava facendo di lei avrebbe giocato a suo sfavore. Ama la bella vita e vuole un ragazzo ricco. Cose che sono lontanissime da Manu che nella vita fa il ferrotranviere e studia. Escono insieme dal programma promettendosi di parlare di più e un mese dopo sono in pausa di riflessione. Manu decide di non voler più vivere con Isabella perché non è certo di voler un futuro con lei, forse ha aperto gli occhi. Ce lo auguriamo tutti.

Gabriela e Giuseppe, «scemità» senza fine (3)

Gabriela e il suo “bast**do” stanno ancora insieme. Lei (19 anni) non poteva neanche uscire a prendere il pane, lui (che non poteva neanche giocare a calcetto) chattava con donne su app di incontri sotto lo pseudonimo American Boy. Escono insieme dal programma e si dicono cambiati, Gabriela si dice maturata. Ma il rapporto è sempre più tossico. Lui va a mangiare una pizza con gli amici e non si fa sentire per 3 ore lei si finge la madre e chiama il ristorante per sapere se fosse li e con chi. La tossicità continua e anche i progetti: tra due anni si sposeranno. «È vero ti ho tradita. Sei la donna della mia vita Io voglio costruire un futuro con te fuori da qua senza fare scemità». Lei ci è cascata e le «scemità» continuano. Auguri e figli maschi (speriamo). Voto 3

Alessia e Davide, chi sono? (3)

Chi se li ricorda? Nessuno. ma stanno ancora insieme. Arriano a temptation dopo un tradimento (di 2 anni) di lei. Alessia è pronta a tutto pur di riconquistare la fiducia del suo Davide ma si getta tra le braccia del primo tentatore disponibile. Dopo un mese Alessia e Davide sono ancora insieme ma stanno vivendo una pausa di riflessione chiesta da lui, con lei che per ora è tornata dai suoi genitori. Speriamo capiscano, che non possono stare insieme.

Filippo Bisciglia, chapeau (10)

padrone di casa perfetto. Per lui è Temptation Island è vita e gli da vita. Il conduttore, (anche) maestro di tennis, riesce a entrare in empatia con le persone senza per questo prevaricarle. Ascolta, studia e poi si esprime. Riesce con l'eleganza di un giocatore di tennis a mettere ordine e a zittire chi merita di tacere. Bravo, il più bravo (forse) in questo ruolo. ogni suo intervento è un Ace. (Voto 10)