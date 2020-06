Silvia Provvedi torna sui social dopo l’arresto del fidanzato: scatto in bianco e nero con la figlia Nicole

Silvia Provvedi torna sui social dopo l’arresto del fidanzato Giorgio De Stefano, soprannominato Malefix. Un breve silenzio su Instagram e Silvia riappare in uno scatto in bianco e nero assieme alla figlia Nicole.

L’improvviso arresto del fidanzato in un’operazione di contrasto alla 'Ndrangheta è avvenuto proprio pochi giorni dalla nascita della prima figlia della coppia, appunto Nicole, venuta alla luce lo scorso 18 giugno.

E dopo aver accusato il colpo Silvia, che con la gemella Giulia forma il duo musicale de “Le Donatella”, ha condiviso uno scatto con la figlia in bracio. Nella didascalia c’è un cuore e la scelta della Provvedi è stata quella di disabilitare i commenti, probabilmente per evitare, in questo momento delicato, le incursioni nella privacy da parte dei follower.

