Elisabetta Franchi, la vendetta su Instagram dopo il tradimento del compagno Alan Scarpellini: «Non me lo voleva dire, l'ho cacciato»

Elisabetta Franchi è stata tradita dal compagno Alan Scarpellini ed è tornata nuovamente single dopo 15 anni. «Si è innamorato di un'altra donna» ha commentato così la stilista di moda, annunciando la separazione, voluta da lei, dal compagno con il quale ha avuto il suo secondo figlio, Leone, che ha due anni e mezzo.

Non si è trattato di una semplice scappatella, ma di una storia d'amore che andava avanti già da parecchio tempo, forse troppo. Una volta scoperto il tradimento, Elisabetta Franchi avrebbe deciso di chiudere completamente, senza possibilità di ritorno. Le sue risposte sotto il post di Instagram non lasciano spazio a ripensamenti.

Elisabetta Franchi torna single

Da qualche settimana non si avevano più notizie social su Elisabetta Franchi e il compagno Alan Scarpellini e le domande sotto i post iniziavano ad essere più insistenti, tanto che la stilista ha voluto darci un taglio e raccontare quello che è successo.

Una vendetta social, alcuni definiscono, mentre altri si congratulano con Elisabetta per la franchezza con cui si è esposta e la determinazione.

«Che fine ha fatto il marito?», chiede un utente e lei risponde «Finito», chiara e diretta. «Si è innamorato di un'altra donna, peccato non me lo volesse dire e l'ho fatto io per lui», ha spiegato meglio la stilista che ha voluto precisare che i due non erano sposati, «Non era mio marito per fortuna, ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone, ma lui è fuori dal mio castello dove vige una sola regola: rispetto» e poi la perla di saggezza finale, dedicata a tutte le donne che hanno scoperto un tradimento dal proprio partner e sono comuqnue rimaste insieme alla persona amata: «Chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo!»