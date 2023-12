MONTEGIORGIO - Un sogno che si avvera. Il Senato ha approvato la legge sul Diritto all’oblio oncologico che permetterà a circa un milione di ex pazienti oncologici di superare lo stigma e la discriminazione, fare quindi richiesta di finanziamenti, assicurazioni e adozioni esattamente come tutte le altre persone che la diagnosi di cancro non l’hanno mai ricevuta. Una grande vittoria, una lunga maratona per arrivarci, un grande impegno di tante associazioni e ex ammalate, tra cui la giovanissima montegiorgese Laura Marziali, diventata il volto di questa battaglia come testimonial di Aiom ( Associazione italiana Oncologia Medica) che appena avuta la notizia ha pianto lacrime di gioia e soddisfazione.

Appena una settimana fa a Montecitorio Laura aveva ricevuto il premio “Standout Woman Award” per aver contribuito a fondare “C’è Tempo Odv” di cui è presidente e per il lavoro di attivismo in oncologia, disabilità e diritti. E, nello specifico, per aver portato avanti l’istanza della necessità di una legge sul diritto all’oblio oncologico. «Dobbiamo raccontare le nostre storie, anche per chi non può o non vuole, perché il nostro silenzio personale diventa collettivo e quindi Istituzionale», ha sempre sostenuto la Marziali. E lei l’ha fatto, su ogni palcoscenico, studio televisivo, radiofonico, convegno, manifestazione a cui è stata invitata.

Il tumore nel 2017, follow up concluso nel 2023